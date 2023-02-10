Управляющая компания «Первая» предложила клиентам доступные инвестиции в золото

15:38

Управляющая компания «Первая» запустила стратегию доверительного управления «Доступное золото». В рамках стратегии клиенты получают способ инвестировать в физическое золото, при этом драгоценный металл хранится в Национальном клиринговом центре.

Динамика цен на золото обычно определяется уровнем инфляции: когда инфляция растет, драгметалл дорожает, когда снижается – золото падает в цене. Таким образом, вложения в золото позволяют инвесторам диверсифицировать свой портфель и защитить его от обесценивания.

Инвестиции в золото осуществляются с помощью покупки паев биржевого фонда «Доступное золото». Он следует за динамикой цены закрытия финансового инструмента GLDRUB_TOM, который торгуется на валютной секции Московской биржи.

Инвестировать в стратегию и выйти из нее можно в любой момент. Причем она доступна всем желающим, даже неквалифицированным инвесторам.