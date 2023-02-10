Управляющая компания «Первая» предложила клиентам доступные инвестиции в золото
15:38 10.02.2023
Управляющая компания «Первая» запустила стратегию доверительного управления «Доступное золото». В рамках стратегии клиенты получают способ инвестировать в физическое золото, при этом драгоценный металл хранится в Национальном клиринговом центре.
Динамика цен на золото обычно определяется уровнем инфляции: когда инфляция растет, драгметалл дорожает, когда снижается – золото падает в цене. Таким образом, вложения в золото позволяют инвесторам диверсифицировать свой портфель и защитить его от обесценивания.
Инвестиции в золото осуществляются с помощью покупки паев биржевого фонда «Доступное золото». Он следует за динамикой цены закрытия финансового инструмента GLDRUB_TOM, который торгуется на валютной секции Московской биржи.
Инвестировать в стратегию и выйти из нее можно в любой момент. Причем она доступна всем желающим, даже неквалифицированным инвесторам.
НОВОСТИ
- 16:32 10.02.2023
- В ООН завили о подлинности видеозаписи расстрела пленных россиян украинскими боевиками
- 16:12 10.02.2023
- Появились признаки улучшения потребительских настроений — Набиуллина
- 16:00 10.02.2023
- Захарова назвала абсолютно недопустимыми слова главы Минобороны ФРГ о мире без Путина
- 15:32 10.02.2023
- Российские военные полностью освободили Двуречное в Харьковской области
- 15:12 10.02.2023
- Возможное лишение Путина французского ордена Почетного легиона не будет проблемой — Песков
- 15:00 10.02.2023
- В Москве выявили 2 952 случая заражения коронавирусом за сутки
- 14:32 10.02.2023
- МО Румынии не подтвердило нарушение воздушного пространства — Reuters
- 14:23 10.02.2023
- Премьер-министр Молдавии заявила об уходе правительства в отставку
- 14:00 10.02.2023
- В Харькове снова поврежден объект критической инфраструктуры
- 13:32 10.02.2023
- Мишустин назначил нового главу Федеральной таможенной службы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать