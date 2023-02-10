Захарова назвала абсолютно недопустимыми слова главы Минобороны ФРГ о мире без Путина

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что мир без президента РФ Владимира Путина был бы лучше, является «абсолютно недопустимым». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу на брифинге.

«Министр обороны Писториус абсолютно недвусмысленно намекнул на желательность вообще устранения российского руководства. Такое заявление абсолютно недопустимо для официальных лиц любой страны, которая является членом международного сообщества», — сказала она.