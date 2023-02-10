Появились признаки улучшения потребительских настроений — Набиуллина
16:12 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Признаки улучшения потребительских настроений начали появляться в последнее время, этому могут способствовать инфляционные ожидания населения, сохраняющиеся на повышенному уровне. Об этом в пятницу заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«В последнее время появляются признаки улучшения потребительских настроений. Усилению потребительской активности могут способствовать сохраняющиеся на повышенном уровне инфляционные ожидания», — сказала она.
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