Появились признаки улучшения потребительских настроений — Набиуллина

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Признаки улучшения потребительских настроений начали появляться в последнее время, этому могут способствовать инфляционные ожидания населения, сохраняющиеся на повышенному уровне. Об этом в пятницу заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«В последнее время появляются признаки улучшения потребительских настроений. Усилению потребительской активности могут способствовать сохраняющиеся на повышенном уровне инфляционные ожидания», — сказала она.