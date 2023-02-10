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В ООН завили о подлинности видеозаписи расстрела пленных россиян украинскими боевиками

16:32 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) считает подлинной появившуюся в сети видеозапись расстрела российских военнопленных украинскими боевиками. Об этом сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель УВКПЧ Марта Уртадо.

«Нам известно об этом видео, и мы считаем, что оно является подлинным», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос корр. ТАСС.

Как заявили в четверг в МИД РФ, появившееся в сети видео с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками стало очередным свидетельством преступлений Киева, которые лежат на совести западных кураторов Украины.

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