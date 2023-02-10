Силы РФ закрепились в южной части Угледара, но ВСУ перебрасывают туда резервы — Пушилин
17:00 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы закрепились в пригороде на юге Угледара в Донецкой Народной Республике, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают туда резервы, что осложняет освобождение города. Об этом заявил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин.
«На сегодняшний день по Угледару — направлению достаточно горячему сейчас. В южной части, в его пригороде мы закрепились, противник продолжает перебрасывать резервы в достаточно больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта», — сказал он на встрече с журналистами, блогерами и общественными деятелями на тему «ДНР как часть России».
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