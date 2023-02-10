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Российская экономика перейдет к росту в середине этого года — Набиуллина

17:40 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России считает, что динамика ВВП перейдет в положительную область в середине 2023 года, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Что касается динамики ВВП, то поквартальная динамика квартал к кварталу уже положительна в третьем и четвертом квартале. Если говорить о годовых показателях, что, на наш взгляд, в положительную область ВВП перейдет в середине этого года. Что касается в целом оценки ВВП по этому году, мы даем симметричный диапазон от минус 1 до плюс 1 [процента]», — сказала она.

Глава ЦБ также отметила, что регулятор в настоящее время обсуждает возможность возвращения к публикациям данных о золотовалютных резервах, однако не может назвать точный срок, когда будет принято такое решение.

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