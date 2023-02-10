«Желтый» уровень террористической угрозы в Севастополе решено сделать бессрочным
18:45 10.02.2023 Источник: Интерфакс
"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя с 18:00 10 февраля 2023 года. Срок действия установленного уровня террористической опасности не ограничен", - говорится в сообщении.
Такое решение принято на основании данных правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе теракта.
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