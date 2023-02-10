«Желтый» уровень террористической угрозы в Севастополе решено сделать бессрочным

18:45 Источник: Интерфакс

"Желтый" уровень террористической опасности, введенный в Севастополе летом прошлого года, продолжит действовать до принятия решения о его отмене, сообщается в пятницу на сайте правительства города.

"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя с 18:00 10 февраля 2023 года. Срок действия установленного уровня террористической опасности не ограничен", - говорится в сообщении.

Такое решение принято на основании данных правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе теракта.