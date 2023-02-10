В Израиле хотят ускорить введение смертной казни для террористов
20:05 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр сообщил, что после атаки на автобусную остановку в одном из еврейских районов Восточного Иерусалима, в которой погибли два человека, распорядился ограничить въезд и выезд в районе арабского селения Иссауия, где проживал нападавший. «Я дал указание полиции разместить заграждения на въезде в Иссауию и проверять каждое транспортное средство и каждого человека, въезжающего в поселение и выезжающего из него», — написал в «Твиттере» министр, возглавляющий ультраправую партию «Еврейская сила» и известный своей непримиримой позицией в отношении палестинцев.
«Этого, конечно, недостаточно, — продолжал Бен-Гвир. — Я намерен ускорить процесс введения смертной казни для террористов, а также ряда других мер, которые помогут нам восстановить систему сдерживания».
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