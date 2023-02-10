Через Польшу на Украину идет 90% западной военной техники – посол Андреев

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 90% всей военной техники, которая поставляется Украине, проходит через Польшу, которая выступает своего рода транзитным коридором для ее переброски. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Польше Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия-1».

«По заявлению польских и украинских официальных лиц, 90% всей военной помощи, которая предоставляется Западом Украине, проходит через польскую территорию. Польша выступает как своего рода транзитный коридор, хаб для переброски этой помощи, плюс для сосредоточения переброски наемников», — сказал он, отвечая на вопрос о количестве натовской техники, которая перемещается по территории Польши на пути к Украине.