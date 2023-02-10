В Госдепе США не усматривают прямой угрозы Молдавии и Румынии со стороны России

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов не фиксирует прямой военной угрозы Молдавии и Румынии со стороны России. Об этом сообщил в пятницу на брифинге первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Его попросили прокомментировать утверждения, что российские ракеты в пятницу якобы прошли через воздушное пространство Молдавии и Румынии. «Мы поддерживаем тесные контакты и общение с нашими партнерами и союзниками из Молдавии и Румынии. На данный момент мы не фиксируем никаких признаков прямой военной угрозы со стороны России в отношении Молдавии или Румынии. В более широком смысле мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдавии, а также гарантированный конституцией нейтралитет», — ответил дипломат.