В Госдепе США не усматривают прямой угрозы Молдавии и Румынии со стороны России
21:00 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Его попросили прокомментировать утверждения, что российские ракеты в пятницу якобы прошли через воздушное пространство Молдавии и Румынии. «Мы поддерживаем тесные контакты и общение с нашими партнерами и союзниками из Молдавии и Румынии. На данный момент мы не фиксируем никаких признаков прямой военной угрозы со стороны России в отношении Молдавии или Румынии. В более широком смысле мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдавии, а также гарантированный конституцией нейтралитет», — ответил дипломат.
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