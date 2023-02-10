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НОВОСТИ

Число жертв землетрясений в Турции подходит к 20 тыс

21:20 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло в пятницу до 19 875. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям.

«Погибшими числятся 19 875 человек. Ранения получили 79 717 наших граждан», — отмечается в заявлении. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.

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