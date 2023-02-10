Представитель Генсека ООН: Ситуация в Сирии после землетрясения катастрофическая

22:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация, сложившаяся в Сирии в результате обрушившегося на страну землетрясения, катастрофическая. Об этом заявил в пятницу в комментарии телеканалу «Аль-Джазира» представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Ситуация в Сирии после землетрясения катастрофическая», — подчеркнул он, добавив, что для оказания помощи пострадавшим требуется проявить солидарность с сирийским народом на международном уровне.