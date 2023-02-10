Представитель Генсека ООН: Ситуация в Сирии после землетрясения катастрофическая
22:17 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ситуация в Сирии после землетрясения катастрофическая», — подчеркнул он, добавив, что для оказания помощи пострадавшим требуется проявить солидарность с сирийским народом на международном уровне.
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