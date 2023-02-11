Байден собирается в Польшу, но на Украину, вероятно, не поедет

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден посетит Польшу с 20 по 22 февраля, он встретится со своим коллегой Анджеем Дудой и лидерами стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония). Об этом сообщила в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Отвечая на вопрос о возможности визита Байдена на Украину в ходе пребывания в Польше, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, также участвовавший в брифинге, заявил, что объявлений об иных пунктах поездки президента нет.