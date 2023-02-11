Из-за отношений Запада с РФ Сербия может оказаться между молотом и наковальней - Вучич

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия в настоящий момент находится буквально между молотом и наковальней в контексте преследуемых странами Запада и Россией целей. Об этом в пятницу заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала «ТВ Прва».



Глава государства отметил, что из-за предстоящих в 2024 году выборов странах Европы и Америке, коллективный Запад не сможет позволить себе проиграть и постарается выиграть в конфликте на Украине «так или иначе», чтобы Россия больше «не имела доступ к Балканам, а сербы не создавали проблемы». Россия, по его мнению, тоже не может «не иметь никакого влияния [на Балканы]». «В этой позиции наша страна буквально окажется между молотом и наковальней, и я этого не скрываю», — заявил сербский лидер.



