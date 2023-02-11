За убийство мирных граждан в новых регионах РФ ответственны США и ЕС - Слуцкий
12:20 11.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отметил Слуцкий в своем телеграм-канале, Вашингтон так и не опроверг эту публикацию в газете, «тем самым не отрицается, что Пентагон фактически принимает участие в боевых действиях против России». По мнению Слуцкого, признания пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера «лишь подтверждают, что американцы и их европейские союзники наряду с киевским неонацистским режимом в полной мере ответственны за убийство мирных граждан, разрушенные ракетными ударами больницы, жилые дома, инфраструктуру на новых российских территориях».
«Никогда прежде ни одно государство не вело себя столь нагло и цинично, используя другую страну и ее граждан в своих гегемонистских целях, как это делают сейчас США. Как и не было в современной истории прецедента такого масштабного предательства национальных интересов, на которое продолжает соглашаться фашиствующий президент [Украины Владимир] Зеленский», — добавил он.
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