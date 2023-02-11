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Медведев предрекат закат "старой европейской цивилизации"

13:55 11.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек «весьма плачевные» итоги правления нынешних европейских лидеров, Европа «исчезнет совсем», как в мифе о похищении Зевсом. Об этом он написал в своем телеграм-канале, комментируя европейское турне президента Украины Владимира Зеленского.

«Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для „старой европейской цивилизации“ весьма плачевно. Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом», — написал политик. При этом Медведев подчеркнул, что сегодня роль быка, в образе которого в древнегреческом мифе предстал Зевс, сыграет «нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики».


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