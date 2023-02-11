Из Литвы на Украину прибыла партия зенитных орудий шведского производства

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия зенитных орудий L-70 производства шведского концерна Bofors («Бофорс»), которую Литва передает Украине, прибыла в распоряжение украинских военных. Об этом в субботу в своем «Твиттере» сообщил министр обороны балтийской республик Арвидас Анушаускас.



«Партия отправленных зенитных орудий и боеприпасов, которые помогут защитить критически важную инфраструктуру, уже прибыла на Украину», — написал он.



Литва передает Украине 36 зенитных систем.



