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НОВОСТИ

Из Литвы на Украину прибыла партия зенитных орудий шведского производства

17:45 11.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия зенитных орудий L-70 производства шведского концерна Bofors («Бофорс»), которую Литва передает Украине, прибыла в распоряжение украинских военных. Об этом в субботу в своем «Твиттере» сообщил министр обороны балтийской республик Арвидас Анушаускас.

«Партия отправленных зенитных орудий и боеприпасов, которые помогут защитить критически важную инфраструктуру, уже прибыла на Украину», — написал он.

Литва передает Украине 36 зенитных систем.

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