В Париже проходит акция протеста против пенсионной реформы
17:55 11.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Манифестанты несут плакаты с названиями крупнейших профсоюзов, выкрикивают лозунги.
В этот раз профорганизации приняли решение ограничиться демонстрациями, не призывая работников транспортной отрасли проводить забастовки. Это сделано для того, чтобы не создавать трудности для путешествующих в период зимних школьных каникул. Однако авиадиспетчеры в столичном аэропорту Орли все же решили провести забастовку, в результате которой часть рейсов там отменена или задержана.
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