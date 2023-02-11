В Париже проходит акция протеста против пенсионной реформы

17:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профсоюзы проводят в субботу марш в центре французской столицы в знак протеста против пенсионной реформы, предусматривающей повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Как передает корр. ТАСС, протестующие направились от площади Республики на восток города — к площади Нации.



Манифестанты несут плакаты с названиями крупнейших профсоюзов, выкрикивают лозунги.



В этот раз профорганизации приняли решение ограничиться демонстрациями, не призывая работников транспортной отрасли проводить забастовки. Это сделано для того, чтобы не создавать трудности для путешествующих в период зимних школьных каникул. Однако авиадиспетчеры в столичном аэропорту Орли все же решили провести забастовку, в результате которой часть рейсов там отменена или задержана.



