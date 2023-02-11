Западная бюрократия не спешит давать Киеву гарантии безопасности - Зеленский
19:20 11.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее в Киеве в качестве альтернативы вступления в НАТО предлагали сформировать группу стран, которые будут юридически обязаны гарантировать безопасность Украине. В сентябре прошлого года офис Зеленского опубликовал проект такого документа, но при этом не отказался от намерений войти в альянс.
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