Западная бюрократия не спешит давать Киеву гарантии безопасности - Зеленский

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительства стран Запада используют бюрократические процедуры для затягивания предоставления Киеву гарантий безопасности, которые власти страны выдвигали в качестве альтернативы вступления в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Ранее в Киеве в качестве альтернативы вступления в НАТО предлагали сформировать группу стран, которые будут юридически обязаны гарантировать безопасность Украине. В сентябре прошлого года офис Зеленского опубликовал проект такого документа, но при этом не отказался от намерений войти в альянс.



