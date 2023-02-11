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Западная бюрократия не спешит давать Киеву гарантии безопасности - Зеленский

19:20 11.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительства стран Запада используют бюрократические процедуры для затягивания предоставления Киеву гарантий безопасности, которые власти страны выдвигали в качестве альтернативы вступления в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в Киеве в качестве альтернативы вступления в НАТО предлагали сформировать группу стран, которые будут юридически обязаны гарантировать безопасность Украине. В сентябре прошлого года офис Зеленского опубликовал проект такого документа, но при этом не отказался от намерений войти в альянс.

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