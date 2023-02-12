В РФ все чаще для пропаганды наркотиков используются соцсети и мессенджеры - МВД
09:40 12.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В настоящее время распространение незаконной рекламы носит единичный характер, что является следствием активной профилактической работы, проводимой МВД России в данном направлении. При этом социальные сети, а также популярные мессенджеры, стали более активнее использоваться для вовлечения широкого круга лиц в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков», — сказал собеседник агентства.
В МВД отметили, что функции по противодействию незаконному обороту наркотиков, а также пресечению их пропаганды, в том числе в интернете, возложены на Главное управление по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России. В системе ведомства создано управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, на которое возложены задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию преступлений и иных правонарушений в сфере IT-технологий, а также координации этой деятельности. Кроме того, выявляют и ликвидируют информацию, рекламирующую интернет-магазины и другие места по продаже наркотических средств и психотропных веществ, сотрудники территориальных органов ведомства.
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