В РФ все чаще для пропаганды наркотиков используются соцсети и мессенджеры - МВД

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случаи распространения рекламы наркотиков в России единичны, чаще для пропаганды их незаконного оборота используются соцсети и популярные мессенджеры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.



«В настоящее время распространение незаконной рекламы носит единичный характер, что является следствием активной профилактической работы, проводимой МВД России в данном направлении. При этом социальные сети, а также популярные мессенджеры, стали более активнее использоваться для вовлечения широкого круга лиц в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков», — сказал собеседник агентства.



В МВД отметили, что функции по противодействию незаконному обороту наркотиков, а также пресечению их пропаганды, в том числе в интернете, возложены на Главное управление по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России. В системе ведомства создано управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, на которое возложены задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию преступлений и иных правонарушений в сфере IT-технологий, а также координации этой деятельности. Кроме того, выявляют и ликвидируют информацию, рекламирующую интернет-магазины и другие места по продаже наркотических средств и психотропных веществ, сотрудники территориальных органов ведомства.



