Обман Запада по Минским соглашениям нужно зафиксировать юридически - Захарова
09:45 12.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество, и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, требует обязательной фиксации в правовом пространстве. Должны быть не просто разговоры, а должна быть квалификация, которая должна даваться правовиками. Ведь они обманули Совет Безопасности ООН», — сказала она.
По словам Захаровой, Германия, Франция и Украина изначально закладывали в Минские соглашения смысл, противоположный тому, что обещали и своим странам, и Европе, и миру в целом. «Они <…> давали время киевскому режиму на перевооружение. А это означает, что они изначально планировали обман международного сообщества, заявляя о своих намерениях, но имея совершенно другое на уме. А это уже совершенно другая конструкция, которая, на мой взгляд, требует фиксации в правовом пространстве», — подчеркнула дипломат.
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