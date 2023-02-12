Обман Запада по Минским соглашениям нужно зафиксировать юридически - Захарова

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обман со стороны Запада по поводу целей Минских соглашений требует обязательной фиксации и дальнейшей квалификации в правовом пространстве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.



«То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество, и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, требует обязательной фиксации в правовом пространстве. Должны быть не просто разговоры, а должна быть квалификация, которая должна даваться правовиками. Ведь они обманули Совет Безопасности ООН», — сказала она.



По словам Захаровой, Германия, Франция и Украина изначально закладывали в Минские соглашения смысл, противоположный тому, что обещали и своим странам, и Европе, и миру в целом. «Они <…> давали время киевскому режиму на перевооружение. А это означает, что они изначально планировали обман международного сообщества, заявляя о своих намерениях, но имея совершенно другое на уме. А это уже совершенно другая конструкция, которая, на мой взгляд, требует фиксации в правовом пространстве», — подчеркнула дипломат.



