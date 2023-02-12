Более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки фиксируется пятый день подряд

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 347, летальных исходов из-за ковида — на 31. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.



В течение пяти дней в России регистрируют более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Однако смертность стабильно снижается уже четвертую неделю подряд. Количество зафиксированных смертей стало минимальным с 15 апреля 2020 года. Днем ранее в стране зарегистрировали 12 845 случаев заражения и 36 смертей, всего с начала пандемии — 22 072 717 и 395 551 соответственно.





