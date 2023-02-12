Более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки фиксируется пятый день подряд
11:15 12.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В течение пяти дней в России регистрируют более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Однако смертность стабильно снижается уже четвертую неделю подряд. Количество зафиксированных смертей стало минимальным с 15 апреля 2020 года. Днем ранее в стране зарегистрировали 12 845 случаев заражения и 36 смертей, всего с начала пандемии — 22 072 717 и 395 551 соответственно.
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