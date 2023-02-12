За полдня в Москве выпало порядка 20% от месячной нормы осадков
11:25 12.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За последние 12 часов (18:00 — 06:00) на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 6 мм, на Балчуге — 8 мм, в Тушино 9 мм. Как и прогнозировалось, выпало 20% от всего объема осадков в феврале (месячная норма — 44 мм)», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.
По данным синоптика, в Подмосковье самыми снежными районами стали Клин и Волоколамск, там выпало до 10 мм осадков.
Но добавил, что порывы ветра местами достигают 18 м/с, из-за чего фактическая температура, которая сейчас составляет -3,6, ощущается как -11 градусов.
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