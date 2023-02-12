За полдня в Москве выпало порядка 20% от месячной нормы осадков

11:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 20% месячной нормы осадков выпало в столице за последние 12 часов. Об этом в воскресенье сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



«За последние 12 часов (18:00 — 06:00) на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 6 мм, на Балчуге — 8 мм, в Тушино 9 мм. Как и прогнозировалось, выпало 20% от всего объема осадков в феврале (месячная норма — 44 мм)», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.



По данным синоптика, в Подмосковье самыми снежными районами стали Клин и Волоколамск, там выпало до 10 мм осадков.



Но добавил, что порывы ветра местами достигают 18 м/с, из-за чего фактическая температура, которая сейчас составляет -3,6, ощущается как -11 градусов.





