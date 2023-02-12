Петицию общественных деятелей ФРГ по миру на Украине поддержали более 230 тыс. человек

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 230 тыс. пользователей интернета по состоянию на воскресное утро поддержали составленную общественными деятелями ФРГ петицию с требованием делать ставку на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, а не на поставки оружия. Петиция была опубликована в минувшую пятницу на сайте change.org.



Инициаторами призыва, названного «Манифестом в поддержку мира», выступили депутат германского Бундестага, экс-глава фракции Левой партии в парламенте Сара Вагенкнехт и известная немецкая журналистка и правозащитница Алиса Шварцер. В его поддержку первоначально выступили 69 известных общественных деятелей и политиков ФРГ, включая журналистов, актеров, музыкантов, ученых, представителей деловых кругов.



