Петицию общественных деятелей ФРГ по миру на Украине поддержали более 230 тыс. человек
13:05 12.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инициаторами призыва, названного «Манифестом в поддержку мира», выступили депутат германского Бундестага, экс-глава фракции Левой партии в парламенте Сара Вагенкнехт и известная немецкая журналистка и правозащитница Алиса Шварцер. В его поддержку первоначально выступили 69 известных общественных деятелей и политиков ФРГ, включая журналистов, актеров, музыкантов, ученых, представителей деловых кругов.
НОВОСТИ
- 13:15 12.02.2023
- В 2023 году Египет проведет три тендера на разведку и добычу нефти и газа
- 11:25 12.02.2023
- За полдня в Москве выпало порядка 20% от месячной нормы осадков
- 11:15 12.02.2023
- Более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки фиксируется пятый день подряд
- 09:45 12.02.2023
- Обман Запада по Минским соглашениям нужно зафиксировать юридически - Захарова
- 09:40 12.02.2023
- В РФ все чаще для пропаганды наркотиков используются соцсети и мессенджеры - МВД
- 20:10 11.02.2023
- Политика Европу по Украине определяется Вашингтоном - французский эксперт
- 19:20 11.02.2023
- Западная бюрократия не спешит давать Киеву гарантии безопасности - Зеленский
- 19:10 11.02.2023
- Венгрия задумалась о том. как строить отношения с РФ и Украиной
- 17:55 11.02.2023
- В Париже проходит акция протеста против пенсионной реформы
- 17:45 11.02.2023
- Из Литвы на Украину прибыла партия зенитных орудий шведского производства
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать