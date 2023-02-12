Желание ЕС продолжить поставки оружия на Украину приведет к продолжению конфликта - МИД Венгрии

14:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Призывы руководства Евросоюза к поставкам вооружений на Украину, в том числе самолетов и ракет, ведут лишь к затягиванию конфликта в этой стране. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью воскресной программе радиостанции «Кошут».



Комментируя выступление на саммите ЕС в Брюсселе председателя Европарламента Роберты Метсолы, предложившей передать Украине боевые самолеты и ракеты большой дальности, Сийярто заявил, что подобные действия евродепутатов лишь «затягивают войну» и уже «нанесли ущерб Европе».



