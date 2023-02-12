0
0
127
НОВОСТИ

Желание ЕС продолжить поставки оружия на Украину приведет к продолжению конфликта - МИД Венгрии

14:25 12.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Призывы руководства Евросоюза к поставкам вооружений на Украину, в том числе самолетов и ракет, ведут лишь к затягиванию конфликта в этой стране. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью воскресной программе радиостанции «Кошут».

Комментируя выступление на саммите ЕС в Брюсселе председателя Европарламента Роберты Метсолы, предложившей передать Украине боевые самолеты и ракеты большой дальности, Сийярто заявил, что подобные действия евродепутатов лишь «затягивают войну» и уже «нанесли ущерб Европе».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:30 12.02.2023
Лавров назвал взаимодействие США с ЕС отношениями гегемона и вассалов
0
64
14:50 12.02.2023
Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома в Турции, сделанный со спутника
0
150
13:15 12.02.2023
В 2023 году Египет проведет три тендера на разведку и добычу нефти и газа
0
283
13:05 12.02.2023
Петицию общественных деятелей ФРГ по миру на Украине поддержали более 230 тыс. человек
0
316
11:25 12.02.2023
За полдня в Москве выпало порядка 20% от месячной нормы осадков
0
366
11:15 12.02.2023
Более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки фиксируется пятый день подряд
0
395
09:45 12.02.2023
Обман Запада по Минским соглашениям нужно зафиксировать юридически - Захарова
0
513
09:40 12.02.2023
В РФ все чаще для пропаганды наркотиков используются соцсети и мессенджеры - МВД
0
426
20:10 11.02.2023
Политика Европу по Украине определяется Вашингтоном - французский эксперт
0
1213
19:20 11.02.2023
Западная бюрократия не спешит давать Киеву гарантии безопасности - Зеленский
0
1213

Возврат к списку