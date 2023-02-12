Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома в Турции, сделанный со спутника

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос опубликовал космический снимок тектонического разлома, вызванного мощным землетрясением, которое произошло в Турции. Фото размещено в воскресенье в официальном Telegram-канале госкорпорации.



«Роскосмос продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции», — говорится в подписи к снимку со спутника «Канопус-В». Для сравнения к публикации также прикреплена фотография с российского спутника «Ресурс-П», сделанная в июле 2021 года.



7 февраля в Роскосмосе сообщили о задействовании всех имеющихся сил и средств российской спутниковой группировки дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) для мониторинга ситуации.

