Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома в Турции, сделанный со спутника
14:50 12.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Роскосмос продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции», — говорится в подписи к снимку со спутника «Канопус-В». Для сравнения к публикации также прикреплена фотография с российского спутника «Ресурс-П», сделанная в июле 2021 года.
7 февраля в Роскосмосе сообщили о задействовании всех имеющихся сил и средств российской спутниковой группировки дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) для мониторинга ситуации.
НОВОСТИ
- 15:30 12.02.2023
- Лавров назвал взаимодействие США с ЕС отношениями гегемона и вассалов
- 14:25 12.02.2023
- Желание ЕС продолжить поставки оружия на Украину приведет к продолжению конфликта - МИД Венгрии
- 13:15 12.02.2023
- В 2023 году Египет проведет три тендера на разведку и добычу нефти и газа
- 13:05 12.02.2023
- Петицию общественных деятелей ФРГ по миру на Украине поддержали более 230 тыс. человек
- 11:25 12.02.2023
- За полдня в Москве выпало порядка 20% от месячной нормы осадков
- 11:15 12.02.2023
- Более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки фиксируется пятый день подряд
- 09:45 12.02.2023
- Обман Запада по Минским соглашениям нужно зафиксировать юридически - Захарова
- 09:40 12.02.2023
- В РФ все чаще для пропаганды наркотиков используются соцсети и мессенджеры - МВД
- 20:10 11.02.2023
- Политика Европу по Украине определяется Вашингтоном - французский эксперт
- 19:20 11.02.2023
- Западная бюрократия не спешит давать Киеву гарантии безопасности - Зеленский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать