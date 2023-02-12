По обвинению в мародерстве после землетрясения в Турции арестованы почти 60 человек
16:30 12.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Не менее 64 подозреваемых были привлечены к ответственности по 75 случаям мародерства, 57 из них были арестованы», — сказал министр.
Как сообщил ранее вице-президент Турции Фуат Октай, силы безопасности разыскивают более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства домов, обрушившихся в результате землетрясений на юго-востоке республики.
По обвинению в мародерстве после землетрясения в Турции арестованы почти 60 человек
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