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По обвинению в мародерстве после землетрясения в Турции арестованы почти 60 человек

16:30 12.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 57 человек арестованы в Турции по обвинению в мародерстве в районах, пострадавших от землетрясений. Об этом сообщил в воскресенье министр юстиции республики Бекир Боздаг в эфире местных телеканалов.

«Не менее 64 подозреваемых были привлечены к ответственности по 75 случаям мародерства, 57 из них были арестованы», — сказал министр.

Как сообщил ранее вице-президент Турции Фуат Октай, силы безопасности разыскивают более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства домов, обрушившихся в результате землетрясений на юго-востоке республики.

По обвинению в мародерстве после землетрясения в Турции арестованы почти 60 человек

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