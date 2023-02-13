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По приказу Байдена в США над озером Гурон был сбит неизвестный объект

09:00 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объект, обнаруженный в воскресенье в воздушном пространстве над озером Гурон на севере США, был сбит американскими военными по приказу президента страны Джо Байдена. Об этом сообщило в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга.

По словам чиновника, объект представлял собой восьмиугольную структуру. Он, согласно оценке американских властей, не нес угрозы для целей на поверхности. Представитель администрации подчеркнул, что у Вашингтона также нет свидетельств того, что уничтоженный объект занимался разведдеятельностью, однако власти страны не могут этого исключать.

Подчеркивается, что изначально объект обнаружили в воздушном пространстве над штатом Монтана еще в субботу. В свою очередь, по сведениям газеты «Уолл-стрит джорнэл», он был сбит истребителем F-16 в 22 км от канадской границы.

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