Хакеры атаковали сайты НАТО, включая портал Штаба сил специальных операций — ДПА

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сайты НАТО, в том числе Штаба сил специальных операций альянса, подверглись в воскресенье хакерской атаке. Об этом сообщило агентство ДПА со ссылкой на представителя организации.

По ее словам, эксперты в области кибербезопасности активно занимаются расследованием инцидента, который повлиял на работу «нескольких интернет-сайтов» НАТО. Других сведений в альянсе не привели, отметив лишь, что он постоянно сталкивается с хакерскими угрозами и «очень серьезно» относится к вопросу обеспечения безопасности в киберпространстве.