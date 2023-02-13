Хакеры атаковали сайты НАТО, включая портал Штаба сил специальных операций — ДПА
09:05 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сайты НАТО, в том числе Штаба сил специальных операций альянса, подверглись в воскресенье хакерской атаке. Об этом сообщило агентство ДПА со ссылкой на представителя организации.
По ее словам, эксперты в области кибербезопасности активно занимаются расследованием инцидента, который повлиял на работу «нескольких интернет-сайтов» НАТО. Других сведений в альянсе не привели, отметив лишь, что он постоянно сталкивается с хакерскими угрозами и «очень серьезно» относится к вопросу обеспечения безопасности в киберпространстве.
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