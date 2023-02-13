0
0
109
НОВОСТИ

Украинские военные пытались поджечь лес, чтобы сдержать продвижение сил РФ — Марочко

09:20 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли в воскресенье попытку поджечь лес зажигательными боеприпасами в районе Серебрянского лесничества, чтобы сдержать продвижение российских сил близ города Кременной. Об этом сообщил в понедельник ТАСС подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Вчера украинские боевики в районе Серебрянского лесничества (недалеко от Кременной в ЛНР — прим. ТАСС) попытались поджечь лес с целью затруднения продвижения наших войск, — сказал он. — Используя бочки с горючей смесью и сухой валежник, предварительно рассчитав розу ветров, украинские боевики попытались поджечь зажигательными боеприпасами лес с таким расчетом, чтобы огонь двигался по направлению к нашим позициям».

Марочко отметил, что из-за выпавшего снега киевским силовикам не удалось устроить масштабный пожар и «после непродолжительного горения пламя погасло».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 13.02.2023
Глава НОРАД не стал исключать внеземное происхождение сбитых над США и Канадой объектов
0
36
10:00 13.02.2023
Российская орбитальная станция получит «многослойную броню» против метеороидов
0
47
09:32 13.02.2023
В Казахстане подросток принес в школу топор и нож и ранил трех учащихся
0
104
09:05 13.02.2023
Хакеры атаковали сайты НАТО, включая портал Штаба сил специальных операций — ДПА
0
137
09:00 13.02.2023
По приказу Байдена в США над озером Гурон был сбит неизвестный объект
0
151
16:30 12.02.2023
По обвинению в мародерстве после землетрясения в Турции арестованы почти 60 человек
0
915
16:03 12.02.2023
Михаил Гуцериев пообещал главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову поддержку при строительстве ряда объектов
0
835
15:30 12.02.2023
Лавров назвал взаимодействие США с ЕС отношениями гегемона и вассалов
0
993
14:50 12.02.2023
Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома в Турции, сделанный со спутника
0
1073
14:25 12.02.2023
Желание ЕС продолжить поставки оружия на Украину приведет к продолжению конфликта - МИД Венгрии
0
954

Возврат к списку