Украинские военные пытались поджечь лес, чтобы сдержать продвижение сил РФ — Марочко

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли в воскресенье попытку поджечь лес зажигательными боеприпасами в районе Серебрянского лесничества, чтобы сдержать продвижение российских сил близ города Кременной. Об этом сообщил в понедельник ТАСС подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Вчера украинские боевики в районе Серебрянского лесничества (недалеко от Кременной в ЛНР — прим. ТАСС) попытались поджечь лес с целью затруднения продвижения наших войск, — сказал он. — Используя бочки с горючей смесью и сухой валежник, предварительно рассчитав розу ветров, украинские боевики попытались поджечь зажигательными боеприпасами лес с таким расчетом, чтобы огонь двигался по направлению к нашим позициям».

Марочко отметил, что из-за выпавшего снега киевским силовикам не удалось устроить масштабный пожар и «после непродолжительного горения пламя погасло».