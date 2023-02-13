Украинские военные пытались поджечь лес, чтобы сдержать продвижение сил РФ — Марочко
09:20 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли в воскресенье попытку поджечь лес зажигательными боеприпасами в районе Серебрянского лесничества, чтобы сдержать продвижение российских сил близ города Кременной. Об этом сообщил в понедельник ТАСС подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
«Вчера украинские боевики в районе Серебрянского лесничества (недалеко от Кременной в ЛНР — прим. ТАСС) попытались поджечь лес с целью затруднения продвижения наших войск, — сказал он. — Используя бочки с горючей смесью и сухой валежник, предварительно рассчитав розу ветров, украинские боевики попытались поджечь зажигательными боеприпасами лес с таким расчетом, чтобы огонь двигался по направлению к нашим позициям».
Марочко отметил, что из-за выпавшего снега киевским силовикам не удалось устроить масштабный пожар и «после непродолжительного горения пламя погасло».
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