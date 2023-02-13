В Казахстане подросток принес в школу топор и нож и ранил трех учащихся
09:32 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ученик девятого класса напал в понедельник на учащихся в школе казахстанского города Петропавловска, трое подростков пострадали. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Северо-Казахстанской области.
«13 февраля в средней школе № 4 города Петропавловска учащийся девятого класса нанес телесные повреждения трем учащимся указанной школы. В настоящее время все потерпевшие доставлены в детскую областную больницу, находятся в сознании. Несовершеннолетний Д. задержан сотрудниками полиции, по данному факту начато досудебное расследование по статье „Покушение на убийство“, — отметили в пресс-службе. По информации агентства „Казинформ“, в руках нападавшего были топор и нож.
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