В Казахстане подросток принес в школу топор и нож и ранил трех учащихся

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученик девятого класса напал в понедельник на учащихся в школе казахстанского города Петропавловска, трое подростков пострадали. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Северо-Казахстанской области.

«13 февраля в средней школе № 4 города Петропавловска учащийся девятого класса нанес телесные повреждения трем учащимся указанной школы. В настоящее время все потерпевшие доставлены в детскую областную больницу, находятся в сознании. Несовершеннолетний Д. задержан сотрудниками полиции, по данному факту начато досудебное расследование по статье „Покушение на убийство“, — отметили в пресс-службе. По информации агентства „Казинформ“, в руках нападавшего были топор и нож.