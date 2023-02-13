Российская орбитальная станция получит «многослойную броню» против метеороидов
10:00 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Противометеороидные экраны будут использоваться на перспективной Российской орбитальной станции (РОС) для защиты от метеороидов и космического мусора. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.
«Защита РОС от микрометеороидов и космического мусора не будет существенно отличаться от защиты МКС. Модули РОС будут „одеты“ в своеобразную многослойную броню — противометеороидные экраны», — сказал Кожевников.
По словам главного конструктора, также станция сможет совершать маневры уклонения от космического мусора, как МКС. Они могут выполняться как при помощи двигателей РОС, так и пристыкованных кораблей. «РОС будет защищена от пробоя для частиц до 1 см, летящих со скоростью до 10 км/с», — подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 10:05 13.02.2023
- Глава НОРАД не стал исключать внеземное происхождение сбитых над США и Канадой объектов
- 09:32 13.02.2023
- В Казахстане подросток принес в школу топор и нож и ранил трех учащихся
- 09:20 13.02.2023
- Украинские военные пытались поджечь лес, чтобы сдержать продвижение сил РФ — Марочко
- 09:05 13.02.2023
- Хакеры атаковали сайты НАТО, включая портал Штаба сил специальных операций — ДПА
- 09:00 13.02.2023
- По приказу Байдена в США над озером Гурон был сбит неизвестный объект
- 16:30 12.02.2023
- По обвинению в мародерстве после землетрясения в Турции арестованы почти 60 человек
- 16:03 12.02.2023
- Михаил Гуцериев пообещал главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову поддержку при строительстве ряда объектов
- 15:30 12.02.2023
- Лавров назвал взаимодействие США с ЕС отношениями гегемона и вассалов
- 14:50 12.02.2023
- Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома в Турции, сделанный со спутника
- 14:25 12.02.2023
- Желание ЕС продолжить поставки оружия на Украину приведет к продолжению конфликта - МИД Венгрии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать