Российская орбитальная станция получит «многослойную броню» против метеороидов

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Противометеороидные экраны будут использоваться на перспективной Российской орбитальной станции (РОС) для защиты от метеороидов и космического мусора. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

«Защита РОС от микрометеороидов и космического мусора не будет существенно отличаться от защиты МКС. Модули РОС будут „одеты“ в своеобразную многослойную броню — противометеороидные экраны», — сказал Кожевников.

По словам главного конструктора, также станция сможет совершать маневры уклонения от космического мусора, как МКС. Они могут выполняться как при помощи двигателей РОС, так и пристыкованных кораблей. «РОС будет защищена от пробоя для частиц до 1 см, летящих со скоростью до 10 км/с», — подчеркнул он.