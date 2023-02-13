Глава НОРАД не стал исключать внеземное происхождение сбитых над США и Канадой объектов

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк не стал категорически отвергать возможность внеземного происхождения сбитых в течение последней недели над его страной и соседней Канадой объектов, отметив, что данным вопросом должны заниматься американские спецслужбы.

«Я дам возможность разведсообществу и контрразведке выяснить это. Я ничего не исключаю на данный момент», — сказал он, отвечая в воскресенье на брифинге для журналистов на вопрос о том, отказался ли Пентагон от версии об инопланетном происхождении объектов. «Мы продолжаем оценивать каждую угрозу или потенциальную угрозу, неизвестные объекты, которые приближаются к Северной Америке, и пытаемся идентифицировать их», — добавил генерал.

При этом он признал, что американские военные в настоящее время не могут точно сказать, за счет чего эти объекты держатся в воздухе. «Я не стану характеризовать их как воздушные шары. Мы не просто так называем их объектами. Конечно, в случае с <…> китайским шаром-разведчиком это, очевидно, был воздушный шар. Это объекты, и я не могу отнести их к какой-либо категории с точки зрения того, за счет чего они держатся в воздухе. Внутри этой структуры может находиться и шар, наполненный газом, или же у них может быть какая-то система тяги. Но очевидно, что они способны держаться в воздухе», — пояснил Ван Хёрк.