В новый пакет санкций против РФ ЕС может включить около 130 физлиц и юрлиц — Politico
11:00 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 130 юридических и физических лиц, в том числе чиновники и журналисты государственных СМИ, могут быть включены в новый пакет санкций Евросоюза против России. Об этом в понедельник сообщила газета «Политико» со ссылкой на источники.
По данным издания, предложения о санкциях в отношении 130 физлиц и компаний внесли Польша, страны Балтии, Германия, Франция и ряд других государств ЕС. Они в том числе предлагают ввести санкции против российских высокопоставленных военных, чиновников новых территорий в составе РФ, журналистов, работающих на государственные СМИ, в частности на телеканал RT. Также под санкциями могут оказаться компании и отдельные люди в других странах, в частности в Мали и Иране, которые якобы как-то связаны с военными действиями на стороне России или группой «Вагнер».
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