Американские военные вербуют боевиков ИГ для совершения терактов в РФ и СНГ — СВР
11:05 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские военные осуществляют вербовку боевиков-джихадистов для совершения терактов на территории России и стран СНГ. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
«По поступающим в Службу внешней разведки РФ заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с „Исламским государством“ (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) и „Аль-Каидой“ (запрещена в РФ), для совершения терактов на территории России и в странах СНГ», — говорится в заявлении.
В январе этого года было отобрано 60 таких террористов, имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. По данным СВР, они проходят курс ускоренной подготовки на американской базе Эт-Танф в Сирии, где их обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности. «Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии», — сообщили в СВР.
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