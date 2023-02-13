Посольство США вновь призвало американцев покинуть РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство США в России призвало американцев немедленно покинуть страну. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном в понедельник на сайте диппредставительства.

Гражданам США следует воздержаться от поездок в Россию «из-за непредсказуемых последствий» конфликта на Украине, а проживающие или путешествующие по РФ американцы должны немедленно покинуть страну из-за «риска задержаний», следует из текста предупреждения.

В посольстве отметили, что российская сторона «может отказать гражданам Соединенных Штатов в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи, мобилизовать, воспрепятствовать выезду из страны и/или призвать на военную службу».