Посольство США вновь призвало американцев покинуть РФ
11:32 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство США в России призвало американцев немедленно покинуть страну. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном в понедельник на сайте диппредставительства.
Гражданам США следует воздержаться от поездок в Россию «из-за непредсказуемых последствий» конфликта на Украине, а проживающие или путешествующие по РФ американцы должны немедленно покинуть страну из-за «риска задержаний», следует из текста предупреждения.
В посольстве отметили, что российская сторона «может отказать гражданам Соединенных Штатов в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи, мобилизовать, воспрепятствовать выезду из страны и/или призвать на военную службу».
НОВОСТИ
- 11:20 13.02.2023
- Экс-глава Пентагона считает, что США используют Украину для достижения целей против РФ
- 11:05 13.02.2023
- Американские военные вербуют боевиков ИГ для совершения терактов в РФ и СНГ — СВР
- 11:00 13.02.2023
- В новый пакет санкций против РФ ЕС может включить около 130 физлиц и юрлиц — Politico
- 10:32 13.02.2023
- Кадыров сообщил о попытке покушения на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова
- 10:20 13.02.2023
- Россия одержала победу в экономической схватке с Западом - Myśl Polska
- 10:05 13.02.2023
- Глава НОРАД не стал исключать внеземное происхождение сбитых над США и Канадой объектов
- 10:00 13.02.2023
- Российская орбитальная станция получит «многослойную броню» против метеороидов
- 09:32 13.02.2023
- В Казахстане подросток принес в школу топор и нож и ранил трех учащихся
- 09:20 13.02.2023
- Украинские военные пытались поджечь лес, чтобы сдержать продвижение сил РФ — Марочко
- 09:05 13.02.2023
- Хакеры атаковали сайты НАТО, включая портал Штаба сил специальных операций — ДПА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать