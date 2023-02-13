Лукашенко призвал страны ОДКБ сплотиться, определить политику на фоне конфликта на Украине
12:05 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ к сплочению и определению своей политики на фоне украинского конфликта. Его слова привело агентство БелТА.
«Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, — ничего подобного, так не будет. Придет время, оно недалеко, буквально завтра, и оно потребует определяться, занимать определенную позицию, — сказал Лукашенко в понедельник в ходе встречи с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. — Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее, но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе». По его словам, вместе «всегда проще и легче».
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