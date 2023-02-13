США являются крупнейшей шпионской державой — МИД КНР
12:32 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США являются крупнейшей в мире шпионской державой с самой широкой разведывательной сетью. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Именно США являются крупнейшей в мире шпионской державой, обладающей самой широкой в мире разведывательной сетью», — отметил официальный представитель МИД КНР.
Ван Вэньбинь также отметил, что «Агентство национальной безопасности США просматривает текстовые сообщения и прослушивает телефонные звонки, в том числе высокопоставленных лиц Германии, Франции, Норвегии, Швеции, Нидерландов и других европейских стран».
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