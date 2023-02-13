0
0
20
НОВОСТИ

Песков не стал комментировать данные, что Порошенко предлагал Путину «забрать Донбасс»

13:00 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать в беседе с журналистами слова украинского политика Виктора Медведчука о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко в прежние годы якобы предлагал российскому лидеру Владимиру Путину «забрать Донбасс».

«Нет, я это оставляю без комментариев», — сказал представитель Кремля в понедельник, комментируя заявления Медведчука в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

«То, как на протяжении восьми лет киевский режим действовал в отношении республик Донбасса свидетельствует, наверное, о том, что ни один режим в отношении нужных территорий для него так бы не действовал, ни один режим бы не занимался тем, что вполне можно считать геноцидом, ни один режим бы не обстреливал свои территории и свое население из тяжелой артиллерии, не убивал бы женщин, детей, стариков», — отметил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 13.02.2023
Дания передала Украине все имеющиеся в стране САУ Caesar, сообщили в Киеве
0
34
12:32 13.02.2023
США являются крупнейшей шпионской державой — МИД КНР
0
104
12:20 13.02.2023
В Москве выявили 2 403 случая заражения коронавирусом за сутки
0
114
12:05 13.02.2023
Лукашенко призвал страны ОДКБ сплотиться, определить политику на фоне конфликта на Украине
0
142
12:00 13.02.2023
В России выявили 11 006 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
149
11:32 13.02.2023
Посольство США вновь призвало американцев покинуть РФ
0
218
11:20 13.02.2023
Экс-глава Пентагона считает, что США используют Украину для достижения целей против РФ
0
214
11:05 13.02.2023
Американские военные вербуют боевиков ИГ для совершения терактов в РФ и СНГ — СВР
0
213
11:00 13.02.2023
В новый пакет санкций против РФ ЕС может включить около 130 физлиц и юрлиц — Politico
0
219
10:32 13.02.2023
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова
0
280

Возврат к списку