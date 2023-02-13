Песков не стал комментировать данные, что Порошенко предлагал Путину «забрать Донбасс»
13:00 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать в беседе с журналистами слова украинского политика Виктора Медведчука о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко в прежние годы якобы предлагал российскому лидеру Владимиру Путину «забрать Донбасс».
«Нет, я это оставляю без комментариев», — сказал представитель Кремля в понедельник, комментируя заявления Медведчука в интервью белорусскому телеканалу СТВ.
«То, как на протяжении восьми лет киевский режим действовал в отношении республик Донбасса свидетельствует, наверное, о том, что ни один режим в отношении нужных территорий для него так бы не действовал, ни один режим бы не занимался тем, что вполне можно считать геноцидом, ни один режим бы не обстреливал свои территории и свое население из тяжелой артиллерии, не убивал бы женщин, детей, стариков», — отметил Песков.
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