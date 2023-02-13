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НОВОСТИ

Снижения публичности Путина из-за данных о вербовке США боевиков в РФ не будет — Песков

13:20 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень публичности президента РФ Владимира Путина не будет снижен из-за информации о вербовке американцами боевиков в РФ. Безопасность главы государства обеспечена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакого снижения публичности [президента] не планируется. И безопасность президента, безопасность всех тех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне, с учетом всех рисков и опасностей», — ответил он журналистам в понедельник на вопрос, «планируется ли усилить безопасность госструктур в России в целом, и будут ли изменения в обеспечении охраны президента или снижена его публичность в связи с такими угрозами».

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