Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 31 тыс

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 31,6 тысяч человек. Об этом в понедельник сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям АФАД.

«На данный момент число погибших составило 31 643 человека, пострадали 80 278 человек. 6 444 здания разрушены. Всего получено 11 302 оповещения о разрушениях», — говорится в сообщении ведомства.