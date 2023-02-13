0
0
91
НОВОСТИ

Информацию Зеленского об угрозе дестабилизации подтвердили спецслужбы Молдавии — Санду

14:00 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что информацию ее украинского коллеги Владимира Зеленского об угрозе дестабилизации в республике подтвердили молдавские спецслужбы.

«Документы, полученные от наших украинских партнеров, демонстрируют хорошее документирование мест и логистических аспектов организации этих подрывных действий. Также план предполагает использование людей из-за пределов страны для насильственных действий», — сказала Санду в понедельник на брифинге.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 13.02.2023
Ростовский суд приговорил членов «банды амазонок» к срокам от 24 до 25 лет колонии
0
41
14:12 13.02.2023
Россия в 2022 году нарастила экспорт угля в Индию почти в 2,5 раза, в Китай — на 11,2%
0
74
13:32 13.02.2023
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 31 тыс
0
146
13:20 13.02.2023
Снижения публичности Путина из-за данных о вербовке США боевиков в РФ не будет — Песков
0
178
13:05 13.02.2023
Дания передала Украине все имеющиеся в стране САУ Caesar, сообщили в Киеве
0
164
13:00 13.02.2023
Песков не стал комментировать данные, что Порошенко предлагал Путину «забрать Донбасс»
0
205
12:32 13.02.2023
США являются крупнейшей шпионской державой — МИД КНР
0
232
12:20 13.02.2023
В Москве выявили 2 403 случая заражения коронавирусом за сутки
0
201
12:05 13.02.2023
Лукашенко призвал страны ОДКБ сплотиться, определить политику на фоне конфликта на Украине
0
265
12:00 13.02.2023
В России выявили 11 006 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
237

Возврат к списку