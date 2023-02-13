Информацию Зеленского об угрозе дестабилизации подтвердили спецслужбы Молдавии — Санду

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что информацию ее украинского коллеги Владимира Зеленского об угрозе дестабилизации в республике подтвердили молдавские спецслужбы.

«Документы, полученные от наших украинских партнеров, демонстрируют хорошее документирование мест и логистических аспектов организации этих подрывных действий. Также план предполагает использование людей из-за пределов страны для насильственных действий», — сказала Санду в понедельник на брифинге.