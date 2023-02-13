Ростовский суд приговорил членов «банды амазонок» к срокам от 24 до 25 лет колонии

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ростовский областной суд приговорил членов «банды амазонок», которые нападали на водителей и полицейских, к срокам от 24 до 25 лет колонии, передает корр. ТАСС из зала заседания.

«Суд постановил признать Инессу и Викторию Тарвердиевых, Анастасию и Сергея Синельник виновными и по совокупности преступлений окончательно определить наказание Инессе и Виктории Тарвердиевым в виде 25 лет колонии общего режима каждой, Анастасии Синельник — 24 лет колонии общего режима и Сергею Синельник — 25 лет колонии строгого режима», — сказал судья.