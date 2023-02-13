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Россия не использует на Украине весь свой потенциал — Кадыров

15:00 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ используют свой потенциал не на полную мощь в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Если бы мы начали хотя бы [на] 20%, все эти города, которые есть, все места, где они дислоцируются, никого не осталось бы», — сказал Кадыров в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» в понедельник.

По его словам, терпение России может закончиться, если ситуация не изменится.

«[Надо] дать украинскому народу сделать свой вывод. <…> Если так будет продолжаться и они будут стрелять по нашей территории, то терпение лопнет и [нам] дадут приказ быстро закончить. 100% жалеем их пока», — добавил глава Чечни.

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