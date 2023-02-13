Москалькова обратилась в Генштаб ВС РФ из-за сообщений о мобилизованных из Татарстана

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова проверить информацию о том, что мобилизованных из Татарстана отправляли на передовую практически без вооружения.

«Направила обращение начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генералу армии Валерию Герасимову с просьбой провести проверку появившейся в Сети информации о том, что мобилизованных из Республики Татарстан практически без вооружения отправляли для выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции», — написала омбудсмен в понедельник в соцсети.