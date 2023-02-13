Москалькова обратилась в Генштаб ВС РФ из-за сообщений о мобилизованных из Татарстана
15:12 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова проверить информацию о том, что мобилизованных из Татарстана отправляли на передовую практически без вооружения.
«Направила обращение начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генералу армии Валерию Герасимову с просьбой провести проверку появившейся в Сети информации о том, что мобилизованных из Республики Татарстан практически без вооружения отправляли для выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции», — написала омбудсмен в понедельник в соцсети.
НОВОСТИ
- 16:12 13.02.2023
- НАТО полагает, что неопознанные шары над США — это активизация разведки Китая и РФ
- 16:00 13.02.2023
- Архиепископ Кентерберийский заявил об угрозах со стороны парламента - The Telegraph
- 15:32 13.02.2023
- Володин выступил против привлечения Европарламента и ПАСЕ к урегулированию в Карабахе
- 15:02 13.02.2023
- Сбербанк сертифицирован как энергоэффективная компания
- 15:00 13.02.2023
- Россия не использует на Украине весь свой потенциал — Кадыров
- 14:32 13.02.2023
- Ростовский суд приговорил членов «банды амазонок» к срокам от 24 до 25 лет колонии
- 14:12 13.02.2023
- Россия в 2022 году нарастила экспорт угля в Индию почти в 2,5 раза, в Китай — на 11,2%
- 14:00 13.02.2023
- Информацию Зеленского об угрозе дестабилизации подтвердили спецслужбы Молдавии — Санду
- 13:32 13.02.2023
- Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 31 тыс
- 13:20 13.02.2023
- Снижения публичности Путина из-за данных о вербовке США боевиков в РФ не будет — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать