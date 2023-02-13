Сбербанк сертифицирован как энергоэффективная компания
15:02 13.02.2023
Сбербанк успешно прошел добровольную сертификацию по направлению энергоменеджмента и энергоэффективности и получил сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Стандарт ИСО 50001 помогает эффективно строить систему управления энергоэффективностью, что экономит ресурсы компании и минимизирует ее негативное воздействие на климат.
Система энергетического менеджмента позволяет Сбербанку в режиме реального времени анализировать потребление энергии во всех процессах, снижать потери и повышать энергоэффективность. Внедрение этой системы на объектах Сбера по предварительным оценкам позволит сократить потребление электроэнергии на 10-15% в год, что эквивалентно сокращению годовой эмиссии CO2 на 45 тыс. т. Это позволит не только оптимизировать расходы, но и снизить негативное влияние на окружающую среду.
«Сбербанк целенаправленно двигается в сторону экологичности своих офисов, и полученный сертификат подтверждает наши достижения в этом направлении, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Судя по количеству выданных в России сертификатов по стандарту ИСО 50001 (а их всего несколько сотен), тренд на эффективный энергоменеджмент только набирает обороты, и я рад отметить, что Сбер является одним из первопроходцев в этой области».
Снижение углеродного следа – одна из ключевых задач ESG-повестки Сбера, основная цель которой – достижение углеродной нейтральности банка к 2030 году, напомнил Станислав Кузнецов. «Для этого системно внедряются методология, модели управления, автоматизированные системы, энергоэффективное оборудование, призванные максимально эффективно использовать все виды энергетических ресурсов, потребляемых объектами банка», – рассказал он.
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