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Володин выступил против привлечения Европарламента и ПАСЕ к урегулированию в Карабахе

15:32 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Привлечение Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) к процессу урегулирования в Нагорном Карабахе создаст новые проблемы. Об этом в понедельник заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи со спикером Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой, сообщается на сайте Думы.

«Прежде чем взывать к Европарламенту и втягивать этот орган в решение каких‑то вопросов, надо ответить: а вообще с участием Европарламента, ПАСЕ какой‑то острый вопрос или ситуация конфликтная были решены? Примера такого нет», — сказал Володин, напомнив о прежних заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда по Украине. «Как сейчас оказалось, дурачили весь мир, лгали, врали, а сами готовились к войне», — констатировал политик.

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