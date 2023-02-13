Архиепископ Кентерберийский заявил об угрозах со стороны парламента - The Telegraph

16:00 Источник: Газета.Ru

Глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил об угрозах со стороны парламента Великобритании. Об этом пишет газета The Telegraph.

Уэлби предрек церковный раскол из-за решения о благословлении однополых браков, навязанного церкви и пояснил, что ему поступали угрозы со стороны парламента, если от церкви последует отказ благословлять браки между представителями ЛГБТ.

«В рамках наших обсуждений … в Церкви Англии я говорил о нашей взаимозависимости между всеми христианами, не только англиканцами, особенно с теми на глобальном Юге, где среди большинства царят другие верования. В результате меня дважды вызывали в парламент и угрожали действиями со стороны парламента, чтобы навязать нам однополые браки», — рассказал архиепископ.

Ранее синод Англиканской церкви разрешил благословлять однополые браки. Газета.Ru