НАТО полагает, что неопознанные шары над США — это активизация разведки Китая и РФ

16:12

Неопознанные шары над США — это признак активизации разведки Китая и России против стран НАТО. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Это пример того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО», — сказал он.