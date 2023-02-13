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НОВОСТИ

НАТО полагает, что неопознанные шары над США — это активизация разведки Китая и РФ

16:12 13.02.2023

Неопознанные шары над США — это признак активизации разведки Китая и России против стран НАТО. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Это пример того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО», — сказал он.

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