Для обеспечения безопасности РФ нужно «забрать» Одессу и Харьков, считает Кадыров

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взятие под контроль Одессы и Харькова сможет обеспечить России безопасность. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Закончим мы, хотя некоторые говорят, год, два, три, я считаю, что до конца года мы поставленные задачи выполним на все 100%. Это, я считаю, меньшее из всего, что нужно сделать -надо забрать Одессу, Харьков и в последующем так обезопасить наше государство», — сказал он в понедельник.