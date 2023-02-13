Для обеспечения безопасности РФ нужно «забрать» Одессу и Харьков, считает Кадыров
16:32 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взятие под контроль Одессы и Харькова сможет обеспечить России безопасность. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».
«Закончим мы, хотя некоторые говорят, год, два, три, я считаю, что до конца года мы поставленные задачи выполним на все 100%. Это, я считаю, меньшее из всего, что нужно сделать -надо забрать Одессу, Харьков и в последующем так обезопасить наше государство», — сказал он в понедельник.
НОВОСТИ
- 17:32 13.02.2023
- Путин уверен в победе России
- 17:12 13.02.2023
- НАТО намерена создать еще более сильную армию Украины после конфликта — генсек
- 17:00 13.02.2023
- НАТО обсудит поставки самолетов Киеву — Столтенберг
- 16:12 13.02.2023
- НАТО полагает, что неопознанные шары над США — это активизация разведки Китая и РФ
- 16:00 13.02.2023
- Архиепископ Кентерберийский заявил об угрозах со стороны парламента - The Telegraph
- 15:32 13.02.2023
- Володин выступил против привлечения Европарламента и ПАСЕ к урегулированию в Карабахе
- 15:12 13.02.2023
- Москалькова обратилась в Генштаб ВС РФ из-за сообщений о мобилизованных из Татарстана
- 15:02 13.02.2023
- Сбербанк сертифицирован как энергоэффективная компания
- 15:00 13.02.2023
- Россия не использует на Украине весь свой потенциал — Кадыров
- 14:32 13.02.2023
- Ростовский суд приговорил членов «банды амазонок» к срокам от 24 до 25 лет колонии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать