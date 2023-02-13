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Для обеспечения безопасности РФ нужно «забрать» Одессу и Харьков, считает Кадыров

16:32 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взятие под контроль Одессы и Харькова сможет обеспечить России безопасность. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Закончим мы, хотя некоторые говорят, год, два, три, я считаю, что до конца года мы поставленные задачи выполним на все 100%. Это, я считаю, меньшее из всего, что нужно сделать -надо забрать Одессу, Харьков и в последующем так обезопасить наше государство», — сказал он в понедельник.

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